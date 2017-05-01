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تفاؤل قوي بتنفيذ #برنامج_الخصخصة للمؤسسات السعودية

المصدر: العربية.نت
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اعتبر د.فواز العلمي، خبير سعودي في التجارة الدولية، في لقاء مع "العربية" أن #خصخصة 16 مؤسسة عامة في الربع الثالث من العام الحالي بأنه "أمر هام".

وأكد العلمي أن أهمية برنامج الخصخصة تكمن في إشراك #القطاع_الخاص في التنمية، موضحا أن خطط #تخصيص عدد من المؤسسات العامة، ستؤدي إلى رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية فيها.

وأشار إلى أهمية البرامج الـ 12 المنبثقة عن #رؤية_2030 والتي عكست النجاح الكبير في أول برنامجين وهما #التوازن_المالي إضافة إلى #التحول_الوطني اللذين أعقبهما إطلاق 10 برامج تنفيذية تستهدف تحقيق أهداف الرؤية.

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