متى سيبدأ تنفيذ برامج تحقيق رؤية السعودية؟

مع قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في #السعودية بتحديد 10 برامج جديدة لتحقيق رؤية السعودية 2030، تم الكشف عن موعد بدء تنفيذ هذه البرامج.

وقد حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية البرامج الجديدة من خلال جمع #المبادرات القائمة في محافظ متسقة لتنفيذ برامج متخصصة في #الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرامج أخرى تدعم الريادة الوطنية في الصناعة والأسواق المالية، وترسخ الانتماء الوطني، وتدعم الثقافة الوطنية والفنون والترفيه.

وتمّ تشكيل فرق #الرؤية الاستشارية المكونة من خبرات وكفاءات وطنية من #القطاع_الخاص والقطاع غير الربحي لتقديم المشورة، والعمل في منظومة التقويم المستمر للأداء.

وخلال الأربعة أشهر القادمة، ستعمل اللجان المتخصصة على تفصيل #الخطط التنفيذية لتلك البرامج، أي أن البدء في تنفيذ برامج تحقيق #رؤية_2030 بعد شهر رمضان.