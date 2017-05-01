"تعزيز الشخصية السعودية" ضمن برامج تحقيق رؤية 2030

شملت البرامج التي حددها #مجلس_الشؤون_الاقتصادية والتنمية في #السعودية برنامج "تعزيز الشخصية السعودية"، والذي يستهدف تنمية وتعزيز #الهوية الوطنية للأفراد وإرسائها على القيم الإسلامية والوطنية.

ومن المستهدف أيضا تعزيز الخصائص الشخصية والنفسية التي من شأنها قيادة وتحفيز الأفراد نحو النجاح والتفاؤل.

تكوين جيل متسق وفاعل مع توجه المملكة سياسياً واقتصادياً وقيمياً ووقايته من المهددات الدينية والأمنية والاجتماعية والثقافية والإعلامية سيلعب هذا البرنامج –بالإضافة لما سبق- دوراً جوهرياً في تصحيح الصورة الذهنية للمملكة خارجياً.