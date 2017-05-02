ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 13.8% في 5 أشهر

كشفت البيانات الأولية للبنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة نوفمبر/مارس 2016/2017 مقارنة بذات الفترة من السنة المالية السابقة بمقدار 964.8 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 13.8% لتصل إلى نحو 8.0 مليار دولار مقابل نحو 7.0 مليار دولار.

وزادت تحويلات المصريين، بحسب بيان تلقى موقع "العربية.نت"، نسخة منه، بمعدل 10.9% لتسجل نحو 4.6 مليار دولار، مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2016.

يذكر أن بيانات شهر مارس 2017 أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل نحو 1.6 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال مارس 2016.