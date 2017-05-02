السعودية: أرقام الميزانية بالربع الأول خلال 10 أيام

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الوزارة تسدد 90% من فواتير المقاولين خلال ثلاثين يوما فقط من تسلمها إياها.

وقال الجدعان، في حديث مع العربية على هامش مؤتمر "يورومني"، إن عودة البدلات يعكس نجاح الإصلاحات التي أقرتها الحكومة البدلات ويعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح أن خطة الحكومة برفع كفاءة أسعار الطاقة تسير كما هو مخطط، وسينفذ جزءا منها في العام 2018، وتباعاً في العامين 2019 و2020.

وقال الجدعان إن الحكومة السعودية تتجه لخفض العجز في موازنتها إلى نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) هذا العام، وهو العجز المتوقع في الخطة الأصلية لموازنة 2017، من 297 مليار ريال في العام الماضي.



ولفت الجدعان إلى أن السعودية مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018، مضيفا أن الرياض تنتظر تأكيد الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تطبيق الضريبة.

وأكد الجدعان أن الإيرادات والإنفاق هذا العام أفضل مما قدرته الميزانية السعودية مشيرا الى أنه سيتم الإعلان عن أرقام الربع الأول خلال 10 أيام.

طرق أسواق السندات مجدداً هذا العام

من جهة أخرى، أوضح أنه من المرجح أن تلجأ الحكومة السعودية لأسواق السندات الدولية والمحلية مجددا هذا العام وذلك بناء على الطلب على إصداراتها من أدوات الدين والتسعير الذي تحصل عليه.



وأشار إلى أنه سيجري تمويل عجز الموازنة من ثلاثة موارد، هي أدوات الدين الدولية والمحلية والسحب من الاحتياطيات المالية لدى الحكومة، وسيكون استخدام الاحتياطيات هو الملاذ الأخير.