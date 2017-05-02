الزغيبي للعربية: صندوق لموازنة أسعار المياه بالسعودية

شرح عبد الرحمن الزغيبي، مدير التخصيص والاستثمار في وزارة البيئة والمياه السعودية الآلية المرتقبة للمحافظة على تعرفة أسعار المياه، خلال مرحلة خصخصة القطاع، التي ستتطلب شراء المياه من الشركات بأسعار تجارية، في سياق إعادة رسم منظومة المياه نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

وقال الزغيبي في مقابلة مع "العربية" إن أحد أهم المستهدفات وجود "صندوق للموازنة تملكه الحكومة وتغذيه لتغطية العجز الذي سينشأ عن الفارق بين شراء المياه من شركات القطاع الخاص المنتجة بأسعار تجارية، وبيعه للمواطنين بتعرفة حكومية".

واعتبر أن "القطاع الخاص يحتاج إلى عائد مجزٍ دون أن يتأثر ببقية التكاليف ومحافظة الدولة على التعرفة"، مشيراً إلى أن هيكلة القطاع ستصب في مصلحة تمكين القطاع الخاص من الدخول والمساهمة بشكل مؤثر.

وأوضح أن دخول القطاع الخاص في المشاريع الحيوية هو أحد أهم أهداف برنامج #التحول_الوطني و #رؤية_2030 ، مؤكدا أن سلسلة إنتاج المياه ستوفر عدة فرص في مشاريع التحلية والنقل والتوزيع والمعالجة.