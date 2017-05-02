اليونان تنجح بالتوصل لاتفاق مبدئي مع الجهات الدائنة

أعلن وزير المالية اليوناني أن بلاده توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الجهات الدائنة من شأنه التمهيد لبدء محادثات حول تخفيض ديون هذا البلد.

وصرح اقليدس تساكالوتوس أمام صحافيين "لقد اختتمت المفاوضات"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت المفاوضات بين اليونان والجهات الدائنة، وهي المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي استؤنفت في 29 ابريل.

وصرح تساكالوتوس بعد المفاوضات التي استمرت خلال الليل أنه تم التوصل إلى "اتفاق تقني مبدئي" قبل اجتماع وزراء منطقة اليورو المقرر في 22 مايو، والذي من المفترض أن يصادق على الاتفاق، وفقا لما نقلته "فرانس برس".

وتابع الوزير أنه "واثق" من أن الاتفاق سيضمن لليونان الحصول على التزام من دائنيها حول إجراءات لتخفيض ديونها، وهو أمر حيوي - على حد تعبيره - لنهوض الاقتصاد في البلاد.

وكانت اليونان بحاجة للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها للحصول على شريحة جديدة من القروض لدفع مستحقات حجمها سبعة مليارات يورو في يوليو المقبل.