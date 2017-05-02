تعرف على أهم 4 معايير لتحقيق برنامج "الإسكان" بالسعودية

حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في #السعودية 10 برامج لتحقيق رؤية المملكة 2030، من بينها برنامج الإسكان الذي يهدف لتمكين الأسر من تملك المنازل وتطوير القطاع العقاري.

وتمكين الأسر السعودية من تملك المنازل سيكون بما يتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، ويتضمن كذلك تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء ومنها الطباعة ثلاثية الأبعاد.

كما سيعمل البرنامج على تعزيز جاذبية قطاع #الإسكان للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للسعودية.

وسيتم وضع معايير لقياس نجاح هذا البرنامج وتشمل 4 معايير من بينها نسبة تملك #الأسر_السعودية للمنازل حسب مستوى الدخل، وقصور العرض في المساكن أي الفرق بين معدل بناء #المساكن والنمو السكاني.

أما المعيار الثالث فهو القدرة على تحمل تكاليف الإسكان لكل مستوى دخل، بالإضافة إلى جودة المساكن، أي النسبة المئوية للمنازل التي تفي بشروط البناء المحلية والدولية.

ويأتي برنامج الإسكان ليستكمل برنامج #التحول_الوطني الذي صدر في يونيو الماضي، والذي حدد أهدافا لوزارة الإسكان لتحقيق رؤية 2030، منها مساهمة #القطاع_العقاري بـ10%، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، أي ضعف المستوى الحالي، إضافة إلى زيادة نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري من 4%، إلى 7%، وتخفيض الوقت المطلوب لاعتماد وإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري السكني إلى 60 يوما.