محمد بن سلمان: خفضنا عجز الموازنة 44% بالربع الأول

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان إن إطلاق 10 برامج لتنفيذ رؤية 2030 بعد إطلاق برنامجي التوازن المالي، والتحول الوطني، يأتي لأننا نسابق الزمن لتنفيذ برامج الرؤية، بموجب المنجزات الكبيرة التي تحققت منها في سنتها الأولى منذ رمضان الماضي.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في اللقاء الذي بثته قناة "العربية" بالتزامن مع التلفزيون السعودي، أن الرؤية بعدما أطلقت في رمضان الماضي، أعقبها إطلاق حوكمة الرؤية، وتضمنت أن تنفيذها سيكون عبر برامج محددة تطلق على ثلاث دفعات حتى عام 2020 و2025 و2030.

كما أوضح الأمير محمد بن سلمان أن المملكة استطاعت السيطرة على تراجع أسعار النفط. فرغم ارتفاع البطالة والتضخم، إلا أن الاقتصاد حافظ على الكثير من المؤشرات القوية ولم يصل لمرحلة الانكماش رغم التراجع التاريخي لأسعار النفط إلى 27 دولارا للبرميل.

وأشار إلى نجاح الحكومة عبر تنفيذ خطط رؤية 2030 في تقليص العجز بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 44%.

ووصف الأمير ما تحقق بالإنجاز ولا سيما النجاح في خفض نسبة العجز ومضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال عامين.

