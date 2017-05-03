انخفاض المبيعات يهبط بأرباح "المتقدمة" الفصلية 13%

تراجعت أرباح شركة "المتقدمة للبتروكيماويات" 13% للربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتبلغ 124 مليونا و370 ألف ريال. وأتت الأرباح دون توقعات المحللين، البالغة 163 مليونا و571 ألف ريال.

وقالت الشركة إن الانخفاض في الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة، بسبب التوقف المخطط له في يناير 2017 بغرض القيام بعمليات استباقية لتحسين كفاءة التشغيل.

وبلغت إيرادات المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب البيان، 526.24 مليون ريال، مقابل 488.1 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع قدره 7.8%.

وحققت الشركة صافي ربح خلال الربع الرابع من العام 2016 بلغ 210 ملايين ريال، مقابل 146.08 مليون ريال للربع المماثل من العام 2015.