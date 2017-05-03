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تركيا وروسيا نحو إلغاء غالبية القيود التجارية

المصدر: أنقرة – رويترز
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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن روسيا وتركيا اتفقتا على رفع جميع القيود التجارية ماعدا تلك المفروضة على صادرات الطماطم (البندورة) التركية إلى روسيا.

وذكر أردوغان، في مؤتمر صحافي مشترك بعد اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سوتشي الروسية، المطلة على البحر الأسود، أنه يرغب في توافر الطماطم التركية في الأسواق الروسية، مضيفاً أنه من الممكن إيجاد حلول مؤقتة.

كلمات دالّة

#روسيا, #تركيا, #القيود التجارية, #العلاقات التجارية, #التبادل

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