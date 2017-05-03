قطاع الاتصالات المصري ينمو 11.2% بالربع الأخير من 2016

قالت الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمصر أسماء حسني، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري حقق أعلى نسب نمو خلال الربع الأخير من العام الماضي بلعت 11.2% متفوقا بذلك على كافة قطاعات الدولة.

وأشارت في كلمتها خلال احتفالية نظمتها جمعية "اتصال"، إلى أن هناك 500 ألف خريج جامعي سنوياً، من بينهم 10% في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينهم 5% متخصصون في صناعة الإلكترونيات والبرمجيات.

وأكدت أن تطور قطاع الاتصالات وضع مصر على الخريطة العالمية خلال العام الماضي، وحققنا نجاحات تتمثل في المناطق التكنولوجية والاتجاه إلى تدشين أول مصنع لصناعة الهاتف المحمول بأسيوط.

وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ياسر القاضي، استمرار الدعم الذي تقدمه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" إلى منظمات المجتمع المدني وزيادته عن ذي قبل والذي سيتم توجيهه لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات للشركات الأعضاء في اتصال والعاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأشاد القاضي بالدور الذي تقوم به جمعية اتصال التي تعد نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى استمرار نجاح الجمعية في رسالتها منذ إطلاقها قبل نحو 13 عاما.

وأوضح رئيس جمعية "اتصال" حازم الطحاوي، أن الجمعية تستهدف تحقيق عائدات خلال العام الحالي بقيمة 12 مليون جنيه مقابل 8.2 مليون جنيه في 2016، حيث نمت عائدات الجمعية خلال عام 2016 بنسبة 69% مقارنة بنسب النمو التي حققتها خلال العام 2015، كما زاد عدد الأعضاء بنسبة 16%.

وأشار إلى أن الجمعية تستهدف جذب تعاقدات خارجية للشركات الأعضاء خلال العام الحالي من برنامج e export بقيمه 1.7 مليون دولار مقابل 200 ألف دولار في 2016.

وأوضح أن اتصال ساعدت 9 شركات على الدخول إلى أسواق الخليج كمنطقة جاذبة للاستثمارات، كما نجحت الجمعية في فتح مكتبين تمثيليين لها في الصين ودبي من أجل تسويق منتجات الشركات المصرية خارجيا.