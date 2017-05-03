ولي ولي العهد: شراكات في إنشاء موانئ على البحر الأحمر

نوه الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، عن الفرص الكبيرة وغير المستغلة التي يوفرها البحر الأحمر، خصوصاً أن 13% من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر، في حين أن مساهمة السعودية في قطاع الخدمات اللوجستية معدومة.

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى المبادرات المستحدثة لتطوير الخدمات اللوجستية في البحر الأحمر، كاشفاً عن شراكات منها مع الصين في إنشاء مدن صناعية وموانئ على البحر الأحمر.

وقال إن 40% من صادرات السعودية والخليج تذهب إلى أوروبا، مؤكداً المضي قدماً في مشروع الجسر الذي يربط السعودية بشمال سيناء.

وكشف ولي ولي العهد السعودي أن الجسر إلى مصر سيوفر خطاً تجارياً عالمياً أقصر وأكثر أمناً.