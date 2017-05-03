"jp morgan": لدينا ثقة في رؤية 2030 وقدرتها على التغيير

أكد الرئيس التنفيذي لـjp morgan chase في السعودية، بدر العامودي، في لقاء مع قناة "العربية"، على هامش مؤتمر يورو موني في الرياض، على ثقة المؤسسة برؤية 2030 وبقدرتها على إحداث التغيير المطلوب في المملكة على المدى الطويل.

وأضاف العامودي "نظرتنا قوية جدا للاقتصاد السعودي، كما أن النظرة لرؤية 2030 إيجابية، ومنذ انطلاق الرؤية نرى أشياء كثيرة حدثت في السوق السعودية، كما رأينا مرونة الحكومة في اتخاذ القرارات ووضع الاقتصاد واتخاذ القرارات بما يناسب وضع الأسواق".

وأضاف العامودي أنه خلال السنة الماضية منذ انطلاقة الرؤية زادت معدلات الإفصاح وبشكل ربع سنوي، كما زادت معدلات الكفاءة والتعاون بين الأجهزة الحكومية، مثل إنشاء الهيئات كهيئة الترفيه وهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكلها إيجابية وتدل على أن الحكومة مصرة على تحقيق أهداف الرؤية كاملة".