السعودية تستبعد اللجوء لإصدرات دولية قبل الربع الرابع

قال وكيل وزارة المالية السعودية، هندي السحيمي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن السعودية لن تدخل للأسواق الدولية عبر إصدارات جديدة قبل الربع الرابع من العام الحالي.

وأضاف السحيمي أن الحكومة قامت خلال الربع الأول من العام الحالي بصرف جميع المبالغ المستحقة، وقال "ولكن في الأرباع الأولى عادة ما تكون أقل والإيرادات كذلك، لأنه في العادة ما تزداد الإيرادات في الربع الرابع".

وفيما يتعلق بالإصدارات في السعودية قال السحيمي "منذ نهاية الربع الثالث في 2016، لم نصدر أية ديون محلية وخلال الشهر أو الشهرين القادمين سنعاود زيارة الأسواق المحلية عبر إصدارات جديدة، وهذا يتوقف على مستويات العجز، وحسب أسواق الدين، وما بين 25 إلى 35%، من إجمالي العجز سيمول من الداخل".

وحول الإصدار الدولي المتوقع للسعودية قال السحيمي "لا أتوقع أن يكون خلال الربع الحالي، وهذا سيعتمد على وضع السوق وتوفر السيولة، ولم نقرر بعد إن كانت صكوك أو سندات".