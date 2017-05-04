القطاع الخاص الأميركي يضيف 177 ألف وظيفة في أبريل

أظهر تقرير أصدرته مؤسسة إيه.دي.بي أن القطاع الخاص في الولايات المتحدة أضاف 177 ألف وظيفة جديدة في أبريل/نيسان بما يزيد قليلا على توقعات خبراء الاقتصاد.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يظهر تقرير إيه.دي.بي للتوظيف الوطني زيادة قدرها 175 ألف وظيفة.

وتراوحت التقديرات بين 140 ألفا و236 ألف وظيفة جديدة.

وجرى تعديل القراءة الخاصة بزيادة عدد وظائف القطاع الخاص في الشهر السابق بالخفض إلى 255 ألف وظيفة من 263 ألفا في القراءة الأولية. وتعد إيه.دي.بي التقرير بالتعاون مع موديز أناليتكس.

وتأتي بيانات إيه.دي.بي قبل نشر تقرير وزارة العمل الأميركية للوظائف في القطاعات غير الزراعية يوم الجمعة المقبل، وهو تقرير أشمل كونه يتضمن الوظائف في القطاعين العام والخاص.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي بواقع 185 ألف وظيفة في أبريل/نيسان ارتفاعا من 89 ألفا الشهر السابق. ومن المتوقع ارتفاع إجمالي عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 185 ألف وظيفة.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6% من 4.5% في الشهر السابق.