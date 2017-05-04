صندوق النقد:تحسن النمو غير النفطي في دول الخليج لـ1.9%

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن النمو في القطاعات غير النفطية سيتحسن في دول الخليج هذا العام من 0.4 % إلى 1.9 %، ليصبح قاطرة النمو في المنطقة.

ولفت أزعور، في مقابلة مع "العربية"، إلى أن دول المنطقة غير المنتجة للنفط أي الدول المستهلكة للنفط، من المتوقع أن يرتفع النمو فيها من 3.6% إلى 4% في العام 2017، وإلى 4.5% في العام 2018.

من جهة أخرى، قال أزعور إن الانتخابات الرئاسية في لبنان والتشكيلات الحكومية ساهمتا في تحرك الدورة الإدارية، ولكن عاد ليؤكد أن النمو في لبنان مازال ضعيفاً والعجز في المالية العامة مرتفعاً، وسط ارتفاع الدين العام.