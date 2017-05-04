هيئة المنشآت.. إنجازات وخطوات متسارعة تطبيقا لرؤية 2030

تتسارع خطوات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية لإعادة تشكيل ملامح القطاع ضمن رؤية 2030، بدءا من إطلاق وتطوير البرامج والأنظمة، ومرورا بفتح آفاق التمويل وعقد الشراكات مع مؤسسات محلية كبرى لرفع إنتاجية القطاع، وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

باختصار، إنه عام حافل شهدته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فمن تشجيع الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى بالشراء المباشر من شركات القطاع من خلال منصة إلكترونية، إلى العمل على الترخيص لمسرعات الأعمال الدولية.

كان للهيئة "الشابة" إنجازات مختلفة، حيث قامت بتوقيع 15 مذكرة تفاهم محليا ودوليا، منها مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد" لتقديم المزيد من الدعم لرواد الأعمال لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما وقعت اتفاقية مع الاتصالات السعودية، تم من خلالها تخصيص 15% من ميزانية مشتريات شركة " Stc" لصالح منشآت القطاع.

كذلك عملت الهيئة على إعادة هيكلة برنامج "كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" وزيادة رأسماله، والعمل على تطوير نظام رأس المال الجري والاستراتيجية الوطنية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما تعاونت مع هيئة السوق المالية السعودية لإطلاق نمو السوق الموازية التي تتيح للشركات الصغيرة إدراج أسهمها.

تكثر برامج هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للفترة المقبلة، حيث سيتم إطلاق برنامج "طموح" خلال العام الحالي، وهو برنامج موجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف إطلاق وزيادة قدرات النمو والتصدير وتقديم الدعم للشركات المختارة، وبالتالي مساعدة هذه المنشآت على زيادة إيراداتهـا وتوسّع مجال عملها.