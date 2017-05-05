مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع رغم ارتفاع الأسعار

أظهرت تقديرات نشرت، أمس الخميس، أن حجم مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو زاد للشهر الثالث على التوالي في مارس/آذار وبأكثر من توقعات السوق، وهو ما يظهر أن ارتفاع الأسعار لم يثن المتسوقين إلى الآن عن الشراء.

وارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة 0.3% في مارس/آذار مقارنة مع فبراير/شباط، حسب ما قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، وهو ما يزيد عن متوسط توقعات السوق بارتفاع نسبته 0.1%.

وعلى أساس سنوي، زاد حجم مبيعات التجزئة 2.3% في مارس/آذار، وهو ما يزيد عن توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم بارتفاع نسبته 2.1%.

بيد أن الارتفاع الأعلى من المتوقع في مارس/آذار قابله تعديل نزولي لبيانات فبراير/شباط. وعدل يوروستات الرقم الخاص بشهر فبراير على أساس شهري إلى 0.5% من 0.7% في التقديرات السابقة، بينما بلغ نمو المبيعات على أساس سنوي 1.7% بدلا من 1.8%.

وخارج منطقة اليورو، سجلت بريطانيا انخفاضا نسبته 2.2% في مبيعات التجزئة الشهرية في مارس/آذار، وهو أكبر هبوط في دول الاتحاد الأوروبي قاطبة والبالغ عددها 28 دولة بعد البرتغال التي انخفضت المبيعات فيها 2.3%.