السعودية.. الميزان التجاري يحقق فائضا بـ29.2 مليار ريال

سجلت السعودية فائضاً في ميزانها التجاري خلال فبراير الماضي بلغ 29.2 مليار ريال، مقارنة مع عجز بلغ نحو 400 مليون ريال خلال الشهر المماثل من العام السابق.

وجاء الفائض التجاري بدعم من ارتفاع الصادرات بقرابة 50% إلى 65.8 مليار ريال، وانخفاض الواردات بنحو 22% إلى 36.6 مليار ريال.

وكانت الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية في فبراير إلى اليابان، حيث بلغت قيمتها 8.4 مليار ريال أي 13% من الإجمالي، تلتها الولايات المتحدة بحجم صادرات يبلغ 7.5 مليار ريال، فالصين بـ7.4 مليار ريال.

أما بالنسبة للصادرات التي اتجهت للدول الخليجية، فأتت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً والسادسة عالميا بقيمة صادرات تجاوز 3.4 مليار ريال.

وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى الدول العشر الأولى 46.8 مليار ريال، وهو ما يمثل 71% من إجمالي الصادرات.