مصر تتجه لطرح سندات دولية نهاية مايو أو بداية يونيو

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي الأحد إن مصر قد تطرح سندات دولية نهاية مايو الجاري أو بداية يونيو المقبل.



وكانت الحكومة وافقت في إبريل على زيادة الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية لما يصل إلى 7 مليارات دولار.



ولم يذكر الجارحي خلال مؤتمر صحفي اليوم مزيدا من التفاصيل عن قيمة الطرح المتوقع.



لكنه كان قد قال نهاية إبريل إن مصر تبحث طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار إلى ملياري دولار خلال أسابيع قليلة.



وباعت مصر في يناير سندات دولية بـ4 مليارات دولار على ثلاث شرائح.