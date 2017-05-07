مصر: 291 مليار ريال حصيلة الضرائب بـ 10 شهور

أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجرحي، حصيلة الإيرادات الضريبية البالغة 291.31 مليار جنيه، بأول 10 أشهر من السنة الحالية.

وقال الجارحي في بيان صحافي، إن حصيلة الضرائب هذه، تشمل الجهات السيادية: البترول وأذون الخزانة وقناة السويس والبنك المركزي.

وكانت مصر سجلت 225.6 مليار ريال حصيلة ضريبية في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع عدد الإقرارات الضريبية المقدمة من الأفراد والشركات، حتى نهاية إبريل الماضي، إلى 2.39 مليون إقرار بزيادة نسبتها 48% عن العام الماضي.

وبلغت حصيلة الضرائب المسددة من الشركات والأفراد 21.33 مليار جنيه.

وكانت أعلى 11 شركة سداداً للضرائب هذا العام، الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" بالمرتبة الأولى ثم شركة السويدي لنظم القوى، ثم أوراسكوم للإنشاءات والصناعة.

وبالمرتبة الرابعة، جاءت شركة نستلة للألبان، ثم سامسونج للإلكترونيات ومدينة نصر للإسكان والتعمير ثم المصرية للاتصالات والمتحدة لمشتقات الغاز ثم جونسن مصر والبحيرة لإسالة الغاز الطبيعي ثم بنك H.S.B.C.