فيزا: نمو إنفاق المستهلكين البريطانيين يتباطأ في أبريل

قالت فيزا لبطاقات الائتمان والخصم اليوم الاثنين إن نمو إنفاق المستهلكين البريطانيين تباطأ إلى واحد من أدنى مستويات الأعوام الثلاثة الأخيرة في ظل ضغوط على نمو الدخل، بفعل ارتفاع التضخم وضعف نمو الأجور.

وقالت فيزا إن إنفاق المستهلكين ارتفع 0.5% فقط في أبريل نيسان، وذلك بعد تعديله في ضوء التضخم، انخفاضا من 1% في مارس آذار. وهذا هو أبطأ معدل منذ يناير كانون الثاني ويقل كثيرا عن المتوسط التاريخي البالغ 1.4%.

وقال العضو المنتدب لشركة فيزا كيفن جينكينز "الزبائن شدوا الأحزمة في مواجهة ارتفاع الأسعار مقابل تباطؤ نمو الأجور".

وتسبب هبوط الجنيه الإسترليني منذ تصويت العام الماضي لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي في ارتفاع التضخم الذي سجل أعلى مستوى له منذ عام 2013.

وأظهرت البيانات الرسمية للربع الأول من 2017 أكبر انخفاض في حجم المبيعات منذ 2010 وترجح بيانات اليوم أن المقياس الأوسع لإنفاق المستهلكين - الذي يشمل بنودا مثل الفنادق والمطاعم - ضعيف أيضا.