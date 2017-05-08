كيف تواجه"العربية للطيران" تحديات قطاع الطيران الخليجي؟

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل علي، أن التراجع في الأرباح الفصلية بـ10% جاء متوقعا على خلفية التحديات التي يمر بها القطاع.

وقال علي في مقابلة مع "العربية"، إن عام 2017 يثقل كاهل شركات الطيران في الخليج، إذ إن عوامل النفط والعملات والظروف الجيوسياسية تغير أجواء الطيران الخليجي.

وبناء عليه، أشار علي إلى أن أسعار تذاكر "العربية للطيران" قد انخفضت 16% في الربع الأول 2017 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

غير أنه يعود ليطمئن أن نسبة تشغيل مقاعد "العربية للطيران" بلغت 81% ما يماثل معدلات العام الماضي، الأمر الذي يعطي دلالات إيجابية على استمرارية سوق السفر والسياحة.