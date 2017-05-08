ما هي أولويات الرئيس ماكرون الاقتصادية؟

في اليوم التالي لفوز إيمانويل ماكرون، بانتخابات الرئاسة الفرنسية، توقفت الارتفاعاتُ التي شهدتها أسواق الأسهم والعملة الأوروبية بعد فوزه في الجولة الأولى قبل أسبوعين.

وعاد اليورو إلى التراجع بعد أن كسر لوقت وجيز مستوى الـ 1.1 مقابل الدولار، وكذلك الحال بالنسبة لمؤشري S&p 500 وNasadaq Composite اللذين سجلا مستويات قياسية في افتتاح التداولات، لكنهما عادا للتراجع.

وفي أميركا قال اثنان من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) إن نتيجة الانتخابات الفرنسية تخفف بواعث القلق من امتداد اضطرابات الاقتصاد والأسواق في أوروبا إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من انتخاب ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي رئيسا لفرنسا.

وهدأ فوز ماكرون الحاسم على مارين لوبان، التي هددت بإخراج فرنسا من السوق الأوروبية المشتركة، المخاوف المتعلقة بالتكامل الأوروبي وقوبل بارتياح في الأسواق المالية.

وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الاتحادي للصحافيين في شيكاغو الاثنين "يبدد هذا بعض القلق من أن نرى التطورات في أوروبا تمتد آثارها إلى الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن رد فعل حادا من السوق للانتخابات كان سيضر بالاقتصاد الأميركي في الأمد القصير.