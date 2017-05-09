أستراليا تعلن خطط استثمار بـ 55 مليار دولار

أعلنت الحكومة الأسترالية خططاً لاستثمار 75 مليار دولار أسترالي (55.09 مليار دولار أميركي) في مشروعات بنية تحتية كبيرة على مدى عشرة أعوام، بما في ذلك خط ممتد للسكك الحديدية ضمن سعيها لتحفيز مرحلة النمو التالية في البلاد.

وتفوقت أستراليا على العديد من نظرائها من الدول المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية، لكن النمو الاقتصادي المطرد واجه تحديات في السنوات الأخيرة مع انتهاء طفرة الاستثمار في قطاع التعدين.

وقال وزير الخزانة سكوت موريسون في كلمة أمام البرلمان لعرض الميزانية إن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الطويلة الأجل سيدعم بلاده بشكل جيد في المستقبل.

ويمتد مشروع السكك الحديدية العملاق لمسافة 1700 كيلومتر من ملبورن في جنوب شرقي البلاد إلى بريزبن على الساحل الشمالي الشرقي.

وتخصص الميزانية 8.4 مليار دولار لشركة السكك الحديدية الأسترالية لسداد تكلفة المشروع، الذي من المتوقع أن يتيح 16 ألف فرصة عمل في ذروة أنشطة البناء.

وتتوقع الميزانية نموا اقتصاديا 2.85 في المئة في 2017-2018 يرتفع إلى ثلاثة في المئة في 2020-2021 وهو أقل قليلا من توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي الذي قدر النمو بين 2.75 و3.75 في المئة من منتصف 2018 وحتى يونيو حزيران 2019.