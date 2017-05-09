تقرير: اقتصادات الخليج بوضع أفضل لمواجهة تدني سعر النفط

كشف تقرير لكابيتال ايكونوميكس أن #دول_الخليج تمكنت من مواجهة أسعار النفط المنخفضة، والتصدي لآثارها، عبر تحصين اقتصاداتها من تقلبات الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض #أسعار_النفط الأسبوع الماضي جاء بضغط من المخاوف بشأن ارتفاع المخزونات ونمو الإنتاج الأميركي، إلى جانب القلق من انعكاسات تباطؤ الاقتصاد الصيني، وهو ما انعكس على الأسواق المالية التي شهدت ارتفاعا على عائد السندات الدولارية، وانخفاض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة التابع لدول مجلس التعاون بـ2%.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من الانخفاض في أسعار #النفط فإنها تبقى أعلى بكثير من المستوى المتدني التي وصلت إليه بداية العام الماضي، عندما هبطت الأسعار إلى ما دون الـ30 دولارا للبرميل، مشيرة إلى أن معظم الدول قادرة الآن على مواجهة فترات أطول من الأسعار المنخفضة، نتيجة اتخاذ الحكومات تدابير تقشفية وسياسات مالية أكثر حزما.

ورأى التقرير أن الدول الخليجية أكثر قدرة على تلقي الصدمات بفعل مستوى المديونية المنخفض لديها، ما يعطيها المرونة لإصدار المزيد من #السندات.