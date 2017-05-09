إيطاليا: التجارة لن تكون في جدول أعمال "مجموعة السبع"

قال مسؤولون بالخزانة الإيطالية، اليوم الاثنين، إن التجارة لن تكون ضمن جدول أعمال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع الغنية الذي سيعقد في إيطاليا هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤولون في بيان قبل الاجتماع الذي سينعقد من 11-13 مايو/أيار في مدينة باري بجنوب إيطاليا، أن مسألة التجارة سيناقشها قادة الدول السبع أثناء اجتماعهم في تورمينا بجزيرة صقلية في نهاية الشهر.

وجاء قرار إسقاط التجارة من جدول أعمال اجتماع باري في أعقاب اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول العشرين في بادن بادن بألمانيا في مارس/آذار حينما تخلى الوزراء عن تعهداتهم التقليدية للعمل على تحرير التجارة العالمية في إذعان للسياسة الحمائية المتزايدة للولايات المتحدة.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن اجتماع باري سيركز على موضوعات من بينها أنظمة الضرائب الدولية والأمن الإلكتروني والتنسيق بشكل أفضل بين المؤسسات المالية العالمية وإيجاد وسائل لمكافحة عدم المساواة.

وأضافوا أنه ستكون هناك أيضا مناقشات موسعة عن حالة الاقتصاد العالمي، وسيصدر بيان رسمي مشترك في نهاية الاجتماع.