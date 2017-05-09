مصر تقرر زيادة الدعم التمويني للفرد 67% في رمضان

قرر مجلس الوزراء المصري زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين نحو 66.7% ليصل إلى 34 جنيهاً (1.9 دولار) للفرد خلال شهر رمضان فقط، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار والتخفيف على المواطنين.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، للصحافيين إن مجلس الوزراء وافق أمس على صرف منحة إضافية على بطاقات التموين من نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل قدرها مليار جنيه، بمناسبة شهر رمضان ولشهر واحد فقط.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال 20.8 مليون بطاقة تموين.

وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.

وأوضح وزير التموين علي المصيلحي أن كل فرد سيزيد 14 جنيهاً تمنح في شهر يونيو، وسيتم التركيز على السلع الأساسية وخاصة السكر والزيت.

وتضرر المصريون بشدة جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر، وما تبعه من قفزات غير مسبوقة في معدل التضخم ليتجاوز 30%.