"طلعت حرب راجع"..لماذا أثار المصريين على مواقع التواصل؟

أثار إعلان جديد انتشر في شوارع #القاهرة، خاصة المناطق والميادين الرئيسية، ردود فعل واسعة بين المصريين.

حيث انتشرت لافتات كبيرة تحمل صورة للاقتصادي المصري الراحل #طلعت_حرب باشا وبجوار منها مكتوب جملة واحدة وهي "طلعت حرب راجع"، ولا تحمل مزيداً من التفاصيل.

وجمعت الصفحة التي تحمل اسم #طلعت_حرب_راجع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نحو 42600 شخص، كما قام بمشاركتها نحو 822 شخصا، خلال ساعات قليلة، إضافة إلى آلاف التعليقات على الصفحة والإعلان الذي يراه الكثيرون أنه مثير للفضول، خاصة أن الصفحة مثل صورة الإعلان لا تحمل مزيداً من التفاصيل.

وانتشرت على الصفحة تعليقات تشير إلى أن #بنك_مصر هو صاحب هذه الحملة، وهذا ما أكده رئيس بنك مصر محمد الإتربي، معلناً أن الحملة الإعلانية الجديدة المنتشرة في الشوارع المصرية تحت شعار "طلعت حرب راجع" تعد ترجمة للسياسات الجديدة للبنك.

وأضاف أن الحملة الجديدة لبنك #مصر تقتدي بطلعت حرب، مؤسس الاقتصاد المصري الحديث، الذي أكد أن الدولة لن تبنى إلا على عاتق الزراعة والصناعة.

تزامن ذلك مع أخبار ترددت عن قيام بنك مصر بطرح شهادات جديدة بعائد يتجاوز 26%، وهو ما نفاه البنك تماماً.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن حملة "طلعت حرب راجع" تتعلق بالإعلان عن صندوق استثمار عقاري، وأكدت أن قانون سوق المال ينص على أن توزيع وثائق الصندوق عند طرحه للاكتتاب يكون عن طريق أحد البنوك، مضيفا أن بنك مصر دوره يقتصر على تلقي أموال وثائق الصندوق.

وقال "Karim Abd El Hameed" على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "حمد الله على السلامة يا عم طلعت.. أنا مش هاقولك أنا مبسوط قد إيه أن حضرتك راجع.. شوفلنا حل بقي في تعويم الجنيه".

وقال "محمد القلاوي" على صفحته الشخصية: "انتبه من فضلك طلعت حرب يرجع إلي الخلف.. الناس بقت بتكلم نفسها من الغلاء وأنا أولهم".

فيما قال "Ahmed Safwat": "طب ما ترجعولنا كمان سعد زغلول عشان يقول مفيش فايدة تاني".

ويعد طلعت حرب باشا واحدا من مؤسسي بنك مصر والعديد من الشركات العملاقة، ويعتبر واحداً من أهم أعلام الاقتصاد في تاريخ مصر ولقب بـ"أبو الاقتصاد المصري" حيث عمل على تحرير الاقتصاد المصري من التبعية الأجنبية.

وشارك طلعت حرب في ثورة 1919 وبدأت بعدها تتبلور فكرة بنك وطني للمصريين للتحرر من الاحتكار المصرفي الأجنبي، وساهم في إنشاء "شركة التعاون المالي" بهدف الإقراض المالي للمصريين، ومع انتشار دعوته ألتف حوله الكثيرون ونجحوا في تأسيس "بنك مصر" عام 1920.