"فيتش": تعافي النمو العالمي يمضي على المسار الصحيح

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تعافي النمو العالمي يمضي على المسار الصحيح، متوقعةً زيادة النمو العالمي إلى 2.9% في 2017 من 2.5% في 2016.

وكانت عدلت توقعاتها لعام 2018 بالرفع قليلاً إلى 3.1% من 3% في مارس، بحسب ما ورد في "رويترز".

في المقابل، خفضت توقعاتها للنمو الأميركي لعام 2017، لكن ذلك قابلته توقعات أفضل للنمو في الصين واليابان.

وأرجعت "فيتش" ضعف النمو الأميركي في الربع الأول إلى الاستهلاك، ويبدو أنه تأثر بعوامل مؤقتة.

وتوقعت أن تدعم العوامل الآتية (تراجع معدل البطالة ومكاسب الثروة وتحسن ثقة المستهلكين واحتمال إجراء تخفيضات على ضريبة الدخل)، تعافي الاستهلاك في الولايات المتحدة اعتبارا من الربع الثاني.

وقالت إن أثر سياسات التحفيز التي جرى تطبيقها في وقت سابق على النشاط في الصين تبين أنه أكثر قوة مما كان متوقعا، وإن التباطؤ في سوق الإسكان استمر أكثر مما كان متوقعا.