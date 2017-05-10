أسعار الواردات الأميركية تزيد للشهر الخامس على التوالي

زادت أسعار الواردات الأميركية أكثر من المتوقع في أبريل في ظل ارتفاع تكلفة المنتجات البترولية ومجموعة أخرى من السلع مما قد يساهم في ارتفاع التضخم المحلي.



وقالت وزارة العمل الأميركية إن أسعار الواردات قفزت 0.5 % الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع قدرها 0.1 % في مارس. وزادت أسعار الواردات لمدة 5 أشهر على التوالي.



وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار الواردات 0.2 % في أبريل بعد تراجعها 0.2 % المسجل في مارس .



وعلى مدى 12 شهرا حتى أبريل ، ارتفعت أسعار الواردات 4.1 % مقارنة مع ارتفاعها 4.3 % في مارس. وصعدت أسعار الواردات 4.7 % على أساس سنوي في فبراير وهي أكبر زيادة في 5 سنوات.



وفي أبريل، ارتفعت أسعار الواردات البترولية 1.6 % بعد أن انخفضت 0.4 % في مارس .وزادت أسعار الواردات باستثناء البترولية منها 0.4 %، وهي أكبر زيادة منذ يوليو 2016 ، بعد أن ارتفعت 0.1 % في الشهر السابق.



وزادت أسعار الواردات باستثناء المنتجات البترولية على مدى أربعة أشهر على التوالي، مما يرجع إلى أسباب من بينها انحسار موجة ارتفاع الدولار الأميركي.



وأظهر التقرير أيضا زيادة أسعار الصادرات 0.2 % في أبريل بعد أن ارتفعت 0.1 % في مارس. وزادت أسعار الصادرات 3% على أساس سنوي بعد أن ارتفعت 3.4 % في مارس.