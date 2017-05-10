اليوم.. إعلان تقرير الربع الأول لميزانية السعودية 2017

أعلنت #وزارة _المالية السعودية أنها ستصدر اليوم الخميس، تقرير الربع الأول لأداء #الميزانية_العامة للدولة متضمناً #الإيرادات، و #المصروفات، و #العجز، والدين العام.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قال في حديث سابق مع "العربية" على هامش مؤتمر "يورومني" في الرياض الشهر الحالي، إن الإيرادات والإنفاق هذا العام أفضل مما جرى تقديره سابقا بالميزانية.

وأكد أن الحكومة تتجه لخفض العجز في موازنتها إلى نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) هذا العام، وهو العجز المتوقع في الخطة الأصلية لموازنة 2017، من 297 مليار ريال في العام الماضي.

واعتبر أن عودة البدلات يعكس نجاح الإصلاحات التي أقرتها الحكومة ويعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، موضحا أن خطة الحكومة برفع كفاءة أسعار الطاقة تسير كما هو مخطط، وسيتم تنفيذ جزء منها في العام 2018، وتباعاً في العامين 2019 و2020.