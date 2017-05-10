التضخم في مصر يقفز إلى 31.5% قبيل رمضان بأسابيع

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع إلى 31.5% في إبريل/نيسان قبيل حلول شهر رمضان بأسابيع من 30.9% في مارس/آذار.



وبلغ التضخم في فبراير/شباط 30.2%.



وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.

وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت أوضاعا اقتصادية دقيقة خلال 6 سنوات.