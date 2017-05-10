الرياض: محفظة دولية بـ 500 مليون دولار لمساعدة اليمن

أعلن #وزير_المالية_السعودي، محمد الجدعان، استعداد #السعودية لتقديم 100 مليون دولار، لمحفظة بقيمة 500 مليون دولار اقترحها البنك الدولي، من أجل مساعدة اليمن على الاحتياجات العاجلة.

وقال الجدعان بمؤتمر صحافي بالرياض، اليوم الخميس، عقب الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن: "نجح الاجتماع في اليوم الأول منه فقط بجمع 60% من قيمة المحفظة الذي قدم البنك الدولي له 200 مليون دولار".

وأشار إلى أن الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء اليمني أحمد بن عبيد بن دغر "يأتي من أجل عمل آني سريع يحتاجه اليمن لاستيراد الأرز والقمح والاحتياجات الأساسية".

وتوقع وزير المالية السعودي أن يجري "خلال الأسابيع المقبلة" تغطية بقية رأسمال الصندوق الضامن لواردات التجار اليمنيين.