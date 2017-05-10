بلومبرغ: قرب إغلاق"رؤية سوفت بنك" مع جمع 95 مليار دولار

قالت وكالة "بلومبرغ" إن مجموعة "سوفت بنك" ستعلن الأسبوع المقبل عن جذب استثمارات قدرها 95 مليار دولار إلى صندوق التقنية "رؤية سوفت بنك" ليقترب بذلك من الـ100 مليار دولار التي يستهدفها الصندوق.

وكان الصندوق السيادي السعودي قد أعلن أنه يعتزم ضخ استثمارات تصل إلى 45 مليار دولار في الصندوق، إلى جانب 25 مليار دولار من سوفت بنك.

كما قالت مصادر إن كلا من شركتي Apple و Qualcomm أعربا عن عزمهما بالاستثمار في الصندوق.

كذلك قالت شركة مبادلة الإماراتية إنها تدرس ضخ استثمارات بـ15 مليار دولار، بحسب مصادر"بلومبرغ".