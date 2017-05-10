خفض توقعات النمو بمصر والأردن والمغرب وتونس

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو دول منطقة جنوب وشرق المتوسط التي يعمل بها، وتضم مصر والأردن وتونس المغرب، في 2017 إلى 3.7 في المئة من أربعة في المئة في توقعاته الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال البنك إن جميع الدول المدرجة ضمن هذه الفئة شهدت تخفيضا لتوقعات النمو بسبب عوامل مثل ارتفاع التضخم، مما يضر بالاستهلاك والاضطرابات الإقليمية التي تؤثر سلبا على السياحة.

وتوقع البنك ارتفاع النمو في الدول الأربع إلى 4.1 بالمئة في المتوسط خلال 2017. وحققت مصر والأردن والمغرب وتونس نموا قدره 3.4 بالمئة في 2016 وفقا لتقديرات البنك.

وخفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2027 إلى 3.8 بالمئة من توقعاته السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني بنمو نسبته أربعة بالمئة. ورفع توقعات النمو في العام المقبل إلى 4.5 في المئة.

وحقق الاقتصاد المصري نموا بلغ 4.3 بالمئة في 2016 طبقا لتقديرات البنك. وأجرى البنك خفضا لتوقعات النمو في الأردن والمغرب في العام الجاري إلى 2.5 في المئة و3.8 في المئة على الترتيب من توقعات سابقة بنمو 2.8 و4.8 في المئة على التوالي.

وأظهرت توقعات البنك أن النمو في تونس سيتراجع في 2017 إلى 2.2 بالمئة من توقعات سابقة بنمو نسبته 2.5 في المئة. ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 36 دولة.