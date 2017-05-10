مصر.. دعم إضافي لصادرات الألعاب الإلكترونية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية، عن استراتيجيتها الجديدة لدعم الصادرات، التي تستهدف تحفيز الشركات على زيادة صادراتها من المنتجات والخدمات التي يزداد عليها الإقبال والطلب العالميين.

وقال شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، في مقابلة مع "العربية" إن الدعم المباشر على القيمة المضافة للشركات المصرية التي تتعامل مع برنامج دعم الصادرات، مشيراً إلى حصول وعي تجاه أهمية سوق الألعاب الإلكترونية المقدرة بنحو 90 مليار دولار عالميا وفق أرقام 201.

واعتبر أن من الأهمية بمكان زيادة الوعي في الاستثمار بهذا القطاع ذي المخاطرة العالية، مشيراً إلى تنامي الوعي والاهتمام بالاستثمار في صناعة الألعاب الإلكترونية في دول مثل مصر والأردن ولبنان وغيرها.

وكشفت الهيئة، عن تقديم دعم إضافي على صادرات الألعاب الإلكترونية يقدر بـ 2%، إضافة إلى النسبة التي تقدمها الهيئة للشركات في باقي المجالات التي تتراوح ما بين 10 إلى 20%.

يُذكر أن الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية طالب بأن يكون هناك توجه لتوطين وتنظيم الألعاب الإلكترونية التي تقوم عليها اقتصاديات دول كبيرة.