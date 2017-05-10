4 مؤسسات سعودية بمراحل متقدمة من الخصخصة

أكد نائب وزير الاقتصاد السعودي والأمين العام للجنة المالية "محمد التويجري" ، أن برنامج خصخصة أصول الدولة ماض قدما بخطى ثابتة.

وأشار التويجري، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، إلى أن هناك 4 مؤسسات في مراحل متقدمة من عملية الخصخصة، حيث تم بالفعل تعيين مستشارين ماليين لإدارة عملية البيع، كما تلقت الحكومة اهتماما جديا من مجموعة من المستثمرين .

وأكد "التويجري" أن الحكومة منفتحة على جميع الخيارات، ولا تمانع من بيع حصة أغلبية في الشركات إذا كان هناك اهتمام كاف من المستثمرين.

كذلك أشار "التويجري" إلى أنه قد تم تحديد قائمة من 16 مؤسسة، بالإضافة إلى 100 فرصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار برنامج الخصخصة.

وحدد التويجري الشركات الأربع التي سيتم البدء بها وهي: المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة لتوليد الكهرباء تابعة للسعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة للحبوب، والأندية الرياضية.

ولفت إلى أن حجم عملية خصخصة شركتي الكهرباء وتحلية المياه سيصل إلى عدة مليارات من الدولارات، مشيراً إلى أنه سيتم بيع شركات توليد الكهرباء الأربعة التابعة للسعودية للكهرباء تباعا وإن كان التوقيت سيعتمد على ظروف السوق.