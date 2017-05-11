العمران: متابعة أداء الموازنة فرصة للتطوير المستمر

قال محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات "إن نتائج الميزانية أتت بشكل عام أكثر من إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بالعجز، لأن المتوقع حسب الموازنة المالية للدولة لهذ العام أن العجوزات تنخفض من حوالي 300 مليار في 2016 إلى حوالي 200 مليار خلال هذه السنة، وأن النتائج أفضل من التوقعات أو المجدول لعام 2017، حيث كانت النفقات المجدولة بحدود 900 مليار للعام كله، في الوقت الذي كان في الربع الأول 170 مليارا فقط، ما يعطي أملا كبيراً في تحقيق ميزانية متقاربة في نهاية السنة أو أفضل مما تمت جدولتة مسبقاً".

وأضاف خلال لقاء مع "العربية" أن الأبرز فيما يتعلق بعجز الموازنة أن العجز المجدول للسنة كاملة بحدود 200 مليار، وما تم الإعلان عنه في الربع الأول هو 26 مليار ريال فقط، ما يعني أن هناك أملا كبيرا في رؤية تقليص لهذا العجز عن المجدول له نهاية العام الجاري".

وأشار العمران إلى أن إعلان الميزانية عن الأداء ربع سنوي للميزانية العامة للسعودية هو مبادرة رائعة من وزارة المالية، والتي تعد الأولى من نوعها في المملكة، وهي ترجمة للشفافية والإفصاح على المستوى الحكومي والمالي، ومتابعة أداء الموازنة وتصحيح الأخطاء أو زيادة الأرقام بشكل تفاعلي ومستمر بدلاً من الانتظار إلى نهاية السنة.

من جهته، قال وكيل في وزارة المالية، إن إجمالي الإيرادات غير النفطية بلغ 32.073 مليار ريال بزيادة 1%.

وأوضح أن الزيادة في الإيرادات النفطية وصلت إلى 115%، فيما بلغت الزيادة على ضريبة الدخل 4%، والضريبة على السلع والخدمات 8%، والضريبة على التجارة 27%، وضريبة الزكاة بارتفاع 46%.

وبلغت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الإيرادات الإجمالية 22%.

وبحسب بيانات الميزانية، لم يتم اللجوء إلى احتياطيات السعودية لتمويل العجز في الربع الأول.

وكشفت البيانات تراجع رصيد الدين العام بنهاية مارس مقارنة بمطلع العام 2017.

وأوضح وكيل وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات للربع الأول قد ارتفعت بنسبة 72% إلى 144.076 مليار ريال مقارنة بـ 83.652 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالمصروفات، فقد بلغت 170.287 مليار ريال، في الربع الأول، منها 51% تعود إلى الرواتب والبدلات وتعويضات العاملين والمكافآت بنحو 94.085 مليار ريال.