فدعق: الخصخصة ستنعكس على تنافسية الاقتصاد والميزانية

قال تركي فدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية، إن مجمل أرقام الميزانية المعلنة للربع الأول جاءت إيجابية، وإن الزيادة في الإيرادات كانت بشكل كبير، لأن متوسط سعر النفط في الربع الأول من العام الماضي كان بحدود 30 دولارا، بينما متوسط سعر النفط في الربع الأول من العام الحالي كان أعلى من ذلك".

وأضاف "إن عجز الميزانية الذي قدر بحدود 26 مليارا في الربع الأول جاء مطابقاً لتصريحات الجدعان بحدود 71% عن الربع الأول من العام الماضي، وانخفض بنسبة 46% عن الأرقام المقدرة مطلع العام، والقياس على أن العجز الفعلي هو 26 مليارا، فيما كان متوقعاً بحدود 51 مليارا في التقديرات الأولية".

أما فيما يخص الخصخصة، فقال فدعق إن تقوية وتطوير القطاع الخاص سيكون له انعكاس جيد على الاقتصاد والميزانية العامة في حال روعيت مبادئ التنافسية الكاملة لتحقيق تلك الأهداف.