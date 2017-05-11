في ضوء أرقام الربع الأول.. ما هو العجز المتوقع بـ2017؟

جاء إعلان وزارة المالية #السعودية عن أرقام الميزانية للربع الأول تعزيزاً لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة، حيث أتى العجز الفعلي عند 26 مليار ريال وهو نصف العجز المقدر. وتم تمويل العجز من الحساب الجاري.

وحققت السعودية إيرادات بنهاية الربع الأول بلغت 144 مليار ريال، ما يمثل نموا بـ72%، عن الربع الأول من العام الماضي.

وفي تفصيل هذه #الإيرادات، نمت الإيرادات النفطية بـ115%، لتتجاوز 112 مليار ريال، في حين نمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 1%، إلى 32 مليار ريال.

ومن جانب #المصروفات، أنفقت المملكة 19%، من الإنفاق المقدر في ميزانية العام الجاري فقط أي ما يعادل 170 مليار ريال.

وبذلك جاء عجز الميزانية للربع الأول من هذا العام نصف المقدر، أي عند 26 مليار ريال وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 71%، مقارنة مع الفصل المماثل من عام 2016.

وقد أكدت وزارة المالية السعودية أنه لم يتم اللجوء الى #احتياطيات_السعودية لتمويل العجز خلال الربع الأول، حيث تم تمويله من الحساب الجاري.

وانطلاقا من هذه الأرقام، فمن المتوقع أن يأتي #العجز الفعلي للعام 2017 مع نهاية السنة متماشيا أو أفضل من العجز المقدر في الميزانية والبالغ 192 مليار ريال.