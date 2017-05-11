كيف توزعت المصروفات والعائدات الضريبية بالميزانية؟

أظهر التقرير الربعي للميزانية السعودية أن إجمالي الإيردات العامة بلغ 144 مليار ريال، مقسمة بين إيرادات نفطية (112.3 مليار ريال) وإيرادات غير نفطية (32 مليار ريال).

وتوزعت العائدات الضريبية على الشكل الآتي: الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية (2.03 مليار ريال)، الضرائب على السلع والخدمات (5.69 مليار ريال)، الضرائب على التجارة والمعاملات (4.53 مليار ريال)، الضرائب الأخرى تشمل الزكاة (1.55 مليار ريال)، وإيرادات أخرى (18.26 مليار ريال).

أمأ على صعيد المصروفات العامة فتوزعت على الشكل الآتي:

- تعويضات العاملين، والتي تشمل الرواتب البدلات والتأمينات الاجتماعية والتقاعد، بلغت 94 مليار ريال، أي 57% من المصروفات.

- السلع والخدمات، التي تشمل فواتير الكهرباء والاتصالات وغيرها التي تدفعها الجهات الحكومية، بلغت 16.7 مليار ريال، بما يعادل 10% تقريباً من المصروفات.

- جزء كبير من المصروفات يذهب للأصول غير المالية، أي الإنفاق الرأسمالي، بقيمة 29 مليار ريال، أي ما يعادل 17% من الإنفاق.

- المنافع الاجتماعية صُرف عليها 6.6 مليار ريال، بما يعادل 4% تقريباً.