كيف ستدعم عملية التخصيص تحقيق برنامج التوازن المالي؟

قال الخبير في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن أرقام ميزانية السعودية في الربع الأول من العام الجاري جاءت إيجابية، مع انخفاض العجز وزيادة #الإيرادات.

ولفت إلى أن خطط التخصيص المعلنة ستدعم مواصلة السعودية تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي ضمن رؤية 2030، خاصة أن هناك حزمة تحفيزية للقطاع الخاص بنحو 200 مليار ريال.

وأشار العلمي إلى أن عملية التخصيص ستدعم جذب #الاستثمارات من داخل #السعودية بالإضافة إلى الاستثمارات #الأجنبية.

وقال إن الدين العام في المملكة منخفض بشكل كبير، حيث يصل إلى 15.6% وهو من أقل النسب في العالم، مقارنة مع دول خليجية وكذلك روسيا.

ويأمل العلي أن تكون أرقام الحساب الجاري والنفقات في الأرباع المقبلة متوازنة لتحقيق التوازن المالي.

وتعتبر السعودية بحسب العلمي من أقل دول العالم في فرض #الضرائب، حيث تأتي في المرتبة الثالثة من بين أقل الدول في الضرائب المنخفضة عالميا.