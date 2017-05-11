الراجحي كابيتال: 100 مليار ريال سيولة البنوك السعودية

قال رئيس قسم الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن إجمالي الإيرادات لميزانية السعودية في الربع الأول 144 مليار ريال، جاءت أقل من المتوقع عند 173 مليار ريال، وذلك يعود إلى أن الإيرادات غير النفطية لم تصل إلى المعدل المتوقع لها عند 53 مليار ريال، بل جاءت أقل من التوقعات في إعلان الميزانية عند 32 مليار ريال.

أما عن الإيرادات البترولية، فأشار السديري في مقابلة مع "العربية" إلى أنها جاءت أقل من التقديرات التي تراوحت عند 120 مليار ريال، لتأتي في الحقيقة عند 112 مليار ريال، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى تذبذب أسعار النفط، لافتاً إلى رفع تقديرات الراجحي كابيتال إلى 54 دولارا لسعر برميل النفط حتى تتمكن السعودية من الوصول إلى إيرادات نفطية بـ480 مليار ريال في العام 2017.

بالنسبة للمصروفات، قال السديري إن النفقات الرأسمالية أتت أقل من الربع، حيث إن بعض القطاعات لم يصرف عليها أكثر من 11% مثل قطاع النقل، ما يعني - حسب السديري - أن الإنفاق الحكومي سنرى أثره في الربعين الثاني والثالث.

وأوضح أن تغطية العجز الفعلي تمت من خلال الحساب الجاري، لافتاً إلى خصخصة المؤسسات الحكومية لن تدخل في الإيرادات، بل ستصب في صندوق الاستثمارات العامة.

وفي اتصال آخر، أعاد السديري رأيه بأن البنوك لديها سيولة بـ100 مليار ريال، ما يمكنها من الاكتتاب في الإصدارات الحكومية.