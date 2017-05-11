خبير: تفاصيل الموازنة تحقيق فعلي لهدف كفاءة الإنفاق

قال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي، إن الإفصاح الربع سنوي للموازنة السعودية أصبح يوازي ما يحدث في القطاع الخاص، وهو مؤشر مهم وحيوي على توجه جديد لاستمرارية النهج في شفافية الإفصاح وتهيئة الرأي العام والخاص لفهم المعطيات والتفاعل معها.

وأضاف أن "وزارة المالية قامت بإيضاح دقيق للإيرادات في المنشورات المطبوعة، واستعرضت كل ما له علاقة بتفاصيل الإيرادات والمصروفات والمتغيرات في الدين العام".

وقال "إن تفاصيل الموازنة تظهر حرصاً على إطفاء الدين العام ونمو في الإيرادات مقارنة بعام 2016 وتطور في الجانب المالي ومعالجة للكثير من الإشكالات وتحقيق فعلي لهدف كفاءة الإنفاق وتعليق من الوزير حول الإنفاق الرأسمالي، وهو ما ينتظره القطاع الخاص".

وأضاف "أن التوقع باستمرار خفض العجز قد لا يكون مفضلاً على أساس أن الإنفاق سيزيد في الربع الثاني، وأي تحسن في أسعار النفط سينعكس ايجاباً على الميزانية".