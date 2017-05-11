28 مليار ريال فرص استثمارية بصناديق عقارية للقطاع الصحي

كشف تقرير لشركة " COLLIERS INTERNATIONAL " أن قطاع الرعاية الصحية في السعودية يشهد نموا ملحوظا بدعم من الطلب المتزايد من قبل القاعدة السكانية المتنامية، ونمو سوق التأمين الصحي مع تزايد شركات التأمين الخاصة.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من هذا النمو، إلا أن قطاع الرعاية الصحية يواجه تحديات صعبة، تعيق وجود فرص استثمارية مربحة.

واستعرض المدير التنفيذي لشركة " Colliers International " عماد ضمرة في مقابلة مع "العربية" أبرز العوامل المعرقلة للقطاع، في مقدمتها ارتفاع تكلفة دخول رأس المال، فضلا عن صعوبة استقطاب الأطباء والممرضين المتميزين وضمان بقائهم إلى جانب عدم توافر الموارد المالية الضرورية لتمويل النفقات الرأسمالية، وتحديدا نفقات تشييد المستشفيات.

ولفت ضمرة إلى أن قطاع الرعاية الصحية يتيح فرصا للمستثمر الصغير عبر الصناديق العقارية، قائلاً: "28 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية في الصناديق العقارية لتنمية القطاع الصحي".

وأكد أن قطاع الرعاية الصحية بالسعودية يشهد على إعادة هيكلة كاملة، لافتاً إلى أنه يوجد 14 ألف سرير في القطاع.