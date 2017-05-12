الاقتصاد الألماني ينمو 0.6% في الربع الأول

قال مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الجمعة إن اقتصاد ألمانيا نما 0.6% في الربع الأول من 2017، مدفوعا بزيادة الاستثمار في الإنشاءات والآلات والمعدات والإنفاق الاستهلاكي والحكومي وقوة الصادرات.

يتماشى رقم نمو الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الثلاثة الأولى من العام مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.

وتظهر البيانات غير المعدلة نمو الاقتصاد 1.7% على أساس سنوي في الربع الأول، وهو ما ينسجم أيضا مع متوسط التوقعات.

وتأكد نمو الاقتصاد 0.4% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.