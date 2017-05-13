الدول الأكثر ثراء وجهاً لوجه مع الجرائم الإلكترونية

ركز وزراء مالية مجموعة السبع اهتمامهم على مسألة الامن الالكتروني السبت في باري (جنوب شرق ايطاليا) وهو موضوع كان مدرجا على جدول اعمال الاجتماع عندما ضربت موجة من الهجمات المعلوماتية عشرات الدول.

وعلق وزير المالية الايطالي بير كارلو بادوان السبت "نحن متفقون حول مواضيع عدة... من بينها مكافحة الجرائم الالكترونية التي هي للاسف حديث الساعة".

من المقرر ان يعلن وزراء الدول السبع الاكثر ثراء في العالم تعزيز التعاون من أجل مكافحة القرصنة المعلوماتية اذ ان الولايات المتحدة وبريطانيا مكلفتان تشكيل خلية من أجل إعداد استراتيجية دولية للوقاية.

وكانت المخاطر التي تشكلها الهجمات المعلوماتية على اقتصادات والانظمة المالية للدول السبع على جدول الاجتماع عندما استهدفت موجة من الهجمات الالكترونية الادارات والمؤسسات في مئة بلد تقريبا.

كما تباحث وزراء مالية مجموعة السبع طيلة يومين في ضرورة تعزيز نمو اكثر شمولية ومكافحة التهرب من الضرائب، ومن المفترض ان يختتموا اعمالهم بحلول ظهر السبت.