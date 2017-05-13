من سيدفع 100 مليار دولار لندن أم أوروبا مع الـ Brexit

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في حديث لصحيفة "دايلي تلغراف" السبت إنه قد يتعين على الاتحاد الأوروبي دفع الأموال لبريطانيا في إطار بريكست وليس العكس بحسب فرانس برس.

وردا على سؤال حول هذا الموضوع للصحيفة القريبة من المحافظين أجاب رئيس بلدية لندن السابق "أعتقد أن هناك حججا جيدة جدا" في هذا الاتجاه.

وهذا الموقف مغاير تماما لموقف الاتحاد الأوروبي الذي ينوي في مستهل المفاوضات تقديم فاتورة إجمالية للندن لتحترم التزاماتها المالية في مختلف البرامج والصناديق الأوروبية.

ويقدر الاتحاد الأوروبي الفاتورة بأربعين إلى ستين مليار يورو حتى إنها قد تصل الى 100 مليار بحسب حسابات صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بعد مطالب جديدة فرنسية والمانية تتعلق بالمساعدات الزراعية.

وعلى الفور أعلنت الحكومة البريطانية انها لن تدفع مثل هذا المبلغ. وفي حديثه للدايلي تلغراف السبت وصف جونسون هذه المبالغ بانها "غير منطقية".

وقال الوزير "اعباء هذه الفاتورة كبيرة على البلاد" مهددا بالانسحاب من المفاوضات "بدون دفع اي مبلغ".

وأضاف جونسون أحد أبرز مؤيدي حملة بريكست ان الاتحاد الاوروبي هو الجهة التي قد تضطر الى دفع اموال. واوضح "لدينا معا بعض الممتلكات التي ساهمنا في دفع تكاليفها لسنوات وبالتالي يجب درس قيمتها بعناية".

وكانت الدايلي تلغراف التي تنتقد بشدة الاتحاد الاوروبي، نشرت تقريرا حكوميا ينص على ان لبريطانيا تسعة مليارات جنيه (10,6 مليارات يورو) في البنك الاوروبي للاستثمار و14 مليار جنيه نقدا وفي املاك عقارية.

ودان جونسون "تكتيك المفاوضات الصعبة الذي تنتهجه بروكسل". واذ اشار الى اغنية فريق ايغلز الشهيرة قال ان رئيس المفوضية الاوروبية "جان كلود يونكر يعتقد ان الاتحاد الاوروبي مثل فندق كاليفورنيا الذي يمكنك الخروج منه من دون ان تتمكن من مغادرته فعليا. انه على خطأ".

وبات التوتر شبه يومي بين لندن وبروكسل مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في بريطانيا في الثامن من حزيران/يونيو وبدء مفاوضات بريكست.